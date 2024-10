Reggo Calabria, Sbarre Centrali senz’acqua da giorni. Un cittadino indignato: “ormai fare il bucato è diventato un lusso che non possiamo mantenerci”

StrettoWeb

Un cittadino di Reggio Calabria ci ha inviato una segnalazione relativamente alla mancanza d’acqua a Sbarre. Il cittadino indignato spiega le difficoltà che si hanno a vivere senza un bene primario come l’acqua. Ecco lo sfogo del cittadino: “una grave vicenda sta accadendo in via Sbarre Centrali dove da circa una settimana manca l’acqua in una parte del quartiere cioè quella che interessa il pozzo di Sant’Agata, a detta della Sorical c’è un quadro bruciato ma noi da cittadini che paghiamo regolarmente le tasse ci chiediamo: è possibile che nel 2024 con tutta la tecnologia e le professionalità che ci sono non si riesca a riparare un quadro?”.

“Possibile che vengano lasciate migliaia di persone senz’acqua per giorni e giorni? Ringraziamo la sorical che risponde prontamente e cerca di rimediare inviando le autobotti. Adesso noi siamo stanchi!!!!! La situazione sta diventando invivibile, anche quando arriva l’autobotte a riempiere i serbatoi evitiamo di fare la doccia per paura che finisca per non parlare che ormai fare il bucato è diventato un lusso che non possiamo mantenerci. Facciamo appello al nostro sindaco e ai consiglieri che si attivino per trovare una soluzione concreta e veloce”.

