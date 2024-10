ReggioRavagnese, non solo la vetta: c’è anche il gol dell’anno. Spettacolare rovesciata di Puntoriere | VIDEO

StrettoWeb

In questi casi si dice: lo vedranno anche a Tonga. Talmente tanto bello, il gol, che forse è già quello dell’anno. Anzi, senza forse, che abbiamo aggiunto semplicemente perché siamo a inizio stagione. Il riferimento è al gol di Giulio Puntoriere, centrocampista che – insieme ai compagni – sta facendo volare la ReggioRavagnese, attualmente a punteggio pieno nel girone di Eccellenza calabra dopo quattro giornate e già a +4 sulle inseguitrici.

La compagine reggina, appunto, ieri ha vinto ancora, rifilando un poker alla Rossanese dopo essere passata in svantaggio. Sul risultato di 3-2 per i padroni di casa, ecco la perla di rara bellezza: cross dalla destra, palla bassa, Puntoriere è spalle alla porta ma riceve e alza il pallone col piede destro, prima di esibirsi in una spettacolare rovesciata che batte il portiere. E’ tripudio a Gallico, con euforia, grande esultanza e applausi dei presenti. Pomeriggio perfetto per Foti e compagni, che continuano a volare e – di questo passo – difficilmente potranno nascondersi.

Di seguito il video.

