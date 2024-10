Reggio Calabria, SNALV / CONFSAL incontra l’ad Basile

StrettoWeb

Su Richiesta dello SNALV Confsal Calabria si è tenuto presso il Terminal Bus ATAM di Largo Botteghelle, l’incontro di presentazione del Sindacato SNALV/CONFSAL con l’Amministratore Delegato, Avv. Giuseppe Basile.

Grande apprezzamento e soddisfazione viene espressa dal Segretario Regionale Antonio Lento nel registrare la piena disponibilità aziendale al confronto sereno e costruttivo tenuto con delegazione Sindacale composta dai sindacalisti Fausto Pietro Napoleone e Gregorio Tripepi e assistita dal consulente legale del Settore Ambiente, Avv. Francesco Nucara.

La delegazione Sindacale ha esposto la visione del sindacato, mirata ad una tutela puntuale dei diritti e dei doveri dei lavoratori in un’ottica di dialogo costruttivo con l’azienda reggina di trasporto pubblico.

L’obiettivo condiviso di soci, management e lavoratori così come rappresentati dal nuovo sindacato è proseguire nel processo di efficientamento del servizio di trasporto pubblico, già da tempo avviato, a beneficio della collettività civica, di cui i lavoratori stessi sono parte integrante. Quindi progredire in chiave di sviluppo in termini di investimenti aziendali.

Le parti hanno convenuto di affrontare insieme, mediante un confronto costante e costruttivo, le nuove sfide che vedranno ATAM protagonista in ambito di mobilità elettrica ma anche grazie al nuovo deposito aziendale che richiedono l’impegno di tutte le parti coinvolte.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.