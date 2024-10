Da Reggio Calabria a Sky: il pizzaiolo Christian Corigliano tra i concorrenti di Master Pizza Champion 2025

StrettoWeb

C’è anche un po’ di Reggio Calabria tra le grandi emittenti del piccolo schermo. Anche perché, quando si parla di cibo, difficilmente il nostro territorio risulta assente o impreparato. In questo caso, nello specifico, il riferimento è al pizzaiolo reggino Christian Corigliano, che sarà uno dei concorrenti del talent show Master Pizza Champion 2025. L’esordio della nuova stagione sarà lunedì 7 ottobre, alle ore 20.15, su Sky 913 e su Canale Italia 121, per la prima puntata. L’obiettivo è eleggere il miglior pizzaiolo in un concorso di otto concorrenti.

Oltre al reggino Corigliano ci saranno Mirko Boniolo, Ciriaco Forestiero, Pino Russo, Gabriele Patrizi, Antonino Garganoo, Ivan Correnti e Entela Mamunanaj.

La scheda di Christian Corigliano

Christian Corigliano ha 45 anni, lavora presso la Pizzeria “Napoli&Napoli” a Reggio Calabria e, si legge, “Nel suo lavoro si distingue per la capacità di gestire bene la pressione, mantenendo la lucidità necessaria anche durante i momenti più impegnativi: il punto debole di Christian potrebbe essere la velocità, non è il più rapido rispetto ad alcuni colleghi… ma è convinto che per presentare un prodotto di qualità sia necessario prendersi il tempo giusto. Partecipare a Master Pizza Champion è per lui un sogno che coltivava da tempo, spinto dalla voglia di mettersi in discussione, competere e crescere attraverso il confronto con altri professionisti”.

Cosa è Master Pizza Champion

Master Pizza Champion nasce dall’idea di portare la pizza e i suoi professionisti sul grande schermo. In un contesto ormai saturo di contenuti prettamente legati alla cucina, ecco la necessità di dare spazio ad un dei prodotti più caratterizzanti del nostro paese. Un talent show in cui i pizzaioli vengono chiamati non solo a preparare una pizza, come nelle classiche competizioni, ma devono dimostrare di conoscere profondamente l’arte bianca sia negli aspetti teorici che pratici.

Il vincitore del talent deve essere preparato tecnicamente, deve saper panificare in ogni situazione, preparare tutte le varie tipologie di impasto e di pizza (classica, in teglia, in pala, senza glutine, napoletana…) con i relativi topping. Deve affrontare delle prove a sorpresa in cui dare prova di sapere gestire le difficoltà e gli imprevisti, le prove a tempo e i pressure-test, deve sapersi gestire e deve padroneggiare competenze di cucina per preparare topping adeguati ad ogni situazione. Il tutto con lo spirito giusto che può guidare direttamente alla vittoria.

Chi valuta i pizzaioli è una giuria, super partes, di professionisti del settore altamente riconosciuti e stimati. Sono tecnici, imprenditori della ristorazione, executive chef, professionisti che padroneggiano la materia che vanno a giudicare. Il giudizio è sempre costruttivo essendo finalità del programma quella di contribuire alla crescita del settore.

