Reggio Calabria, sigilli a gazebo di noto locale del Corso Garibaldi | DETTAGLI

Sono scattati ieri mattina i sigilli al gazebo della focacceria Etto sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria. La polizia municipale del comandante Salvatore Zucco è intervenuta ieri mattina per apporre i sigilli dopo che la struttura era già stata verbalizzata per occupazione del suolo. L’attività era stata verbalizzata per occupazione del suolo e

adesso è stato intimato lo sgombero da parte del SUAP. Lo Sportello unico per le attività produttive dopo la recidiva assegna un termine dopodiché demanda direttamente alla Polizia Locale di sigillare l’abuso.

Ieri la Polizia Municipale ha appunto verificato i termini concessi e non avendo provveduto a sgomberare, gli agenti hanno provveduto a chiudere il gazebo mentre il locale continua a rimanere aperto in quanto non c’è nessuna misura sul locale ma solamente sul gazebo.

