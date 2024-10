Reggio Calabria, rivoluzione viabilità a Spirito Santo: cambia il senso di marcia di via Andiloro “in via sperimentale”, appello ai cittadini

StrettoWeb

Massima attenzione alla segnaletica stradale e cautela alla guida per gli automobilisti che, da sabato, si troveranno a percorrere via Pasquale Andiloro nel quartiere di Spirito Santo a Reggio Calabria. Il Comune, infatti, recependo istanze ed esigenze espresse dai residenti e dai numerosi cittadini che, quotidianamente, circolano lungo l’importante arteria di Spirito Santo, ha disposto il senso unico di marcia, con direzione mare-monti, tra il civico 155 e la traversa adiacente la Parafarmacia del rione.

Per questo motivo, sono stati istituiti anche diversi divieti di sosta, con rimozione, in uno ad entrambi i lati di strade e traverse che si intersecano con via Sant’Anna II Tronco, così come nelle aree ricadenti nella nuova disposizione della circolazione viaria.

Si tratta di un intervento di modifica in via sperimentale del sistema di circolazione che sarà testato nelle prossime settimane, confidando nella piena collaborazione della cittadinanza. L’amministrazione comunale invita quindi gli automobilisti ad osservare con attenzione la nuova segnaletica stradale, con il supporto del personale della Polizia Locale che in occasione della modifica alla circolazione stradale sarà presente sul posto.

