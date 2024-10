Reggio Calabria, ragazza tenta suicidio sul Calopinace: salvata dalla Municipale | FOTO LIVE

StrettoWeb

Una ragazza di 30 anni ha tentato di suicidarsi pochi minuti fa sul torrente Calopinace, nel centro storico di Reggio Calabria, a pochi metri da piazza Garibaldi. La giovane ha minacciato di lanciarsi dalla staccionata che separa le “bretelle” dall’intubata in cemento che regimenta il corso del torrente, attualmente secco. Non sono chiari i motivi del folle gesto, ma per fortuna la giovane è stata immediatamente bloccata, soccorsa e salvata dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti con grande brillantezza e prontezza. Gli agenti si trovavano su una volante che transitava casualmente sul posto. Successivamente sono giunti numerosi uomini della Polizia insieme ai soccorritori del 118.

La ragazza, classe ’94, era in auto con la madre quando, per cause ancora non chiare, è scesa e si stava lanciando dalla staccionata, nel momento in cui gli agenti l’hanno bloccata attratti dalle urla della madre. Dopo essersi tranquillizzata sul posto, la giovane è stata condotta in ospedale.

L’episodio ha provocato il totale blocco del traffico sulle Bretelle, con code enormi che si stanno ripercuotendo in tutto il centro storico nell’orario di punta di uscita da scuole e uffici.

