Reggio Calabria, pronta la presentazione di “Sportivamente Insieme” ad Arghillà

Sarà presentato giovedì 24 ottobre 2024 alle ore 18.00 a Reggio Calabria, presso il Centro Sportivo “Tommaso Maestrelli” di Arghillà, il Progetto “Sportivamente Insieme” inserito nell’ambito di Spazi Civici di Comunità – Play District. Un progetto ambizioso, promosso dall’ASD Arghillà in qualità di soggetto capofila, che intende creare un hub sportivo di riferimento per il territorio all’insegna dell’inclusione, della rigenerazione sociale e dei valori dello sport. Ad essere coinvolti nelle attività e nelle iniziative progettuali saranno ragazzi e giovani dai 14 ai 34 anni, con un’attenzione particolare rivolta a tutti quei soggetti a rischio di marginalizzazione provenienti da un territorio caratterizzato da gravi disagi sociali ed economici. Diversi gli eventi in programma e le discipline sportive che potranno essere praticate, tra le quali calcio a 5, danza sportiva, yoga, boby percussion, fit boxe e ginnastica.

Tutti i dettagli di “Sportivamente Insieme” saranno presentati il 24 ottobre alla presenza dei partner progettuali. Nel corso della conferenza stampa, oltre all’ASD Arghillà, interverranno la Cooperativa Sociale Res Omnia, il Comune di Reggio Calabria, l’ASI Calabria, l’ASD Saranno Famosi e l’ASD Play Sport Academy.

Spazi Civici di Comunità è un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Salute SpA, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita. Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook e profilo Instagram “Sportivamente Insieme”.

