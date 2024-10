Reggio Calabria, domani la presentazione della nuova stagione targata Officina dell’Arte

StrettoWeb

“Dieci anni insieme, dieci anni di sorrisi, emozioni, grandi eventi con artisti del panorama nazionale ed internazionale. Siamo pronti a partire al teatro “Francesco Cilea” con la nuova stagione targata Officina dell’Arte. Attori, cantautori, musicisti, comici, band della musica italiana, tutti amici dell’Oda, calcheranno il “nostro” palcoscenico per far divertire e travolgere il pubblico di Reggio Calabria con live e spettacoli per tutti i gusti“, scrivono in una nota gli organizzatori.

I dettagli sulla kermesse artistica e le novità per la prima serata del 12 ottobre dedicata al premio “Guerrieri” e ai 10 anni dell’Officina dell’Arte, saranno presentati alla stampa giorno 2 Ottobre alle ore 11, presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio dal direttore artistico e attore Peppe Piromalli, dal sindaco Giuseppe Falcomatà, dal vice sindaco Paolo Brunetti e dal vicesindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.