Reggio Calabria, Piano di zona: al Ce.Dir secondo appuntamento coi sottotavoli programmatici

StrettoWeb

Proseguono le attività relative al Piano di zona. Si svolgerà domani mattina al Cedir, nel foyer della sala Versace, il secondo appuntamento coi tavoli tematici a cura dell’Assessorato alle Politiche sociali diretto da Lucia Anita Nucera. Dopo il primo appuntamento che ha riguardato l’Area delle responsabilità familiari, l’ulteriore incontro riguarderà l’Area di promozione del benessere e dell’autonomia ossia prossimità e domiciliarità, residenzialità, progetti di vita. Conclusa la fase di confronto dei cosiddetti sottotavoli, nel mese di novembre, partiranno i confronti con i territori.

Le attività del piano di zona sono stata avviate dall’ Amministrazione Comunale già dallo scorso anno in un processo di concertazione degli attori pubblici e privati che, all’interno della programmazione partecipata, dovranno esprimere pareri e proposte in merito ai programmi e progetti. Per la città il Piano di zona per costituisce il più importante strumento di programmazione territoriale e la sua realizzazione porterà dei cambiamenti significativi nella tradizionale prassi di programmazione delle politiche sociali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.