Reggio Calabria, nuovo ingresso gratuito al Museo: info e orari

StrettoWeb

Un grande successo di pubblico si è registrato lo scorso fine settimana per le giornate europee del patrimonio al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Circa 2.300 visitatori hanno scelto le attività proposte dal MArRC per celebrare insieme il tema dell’edizione 2024 delle GEP “Patrimonio in Cammino”. E tra pochi giorni un nuovo appuntamento per apprezzare le collezioni permanenti e temporanee esposte al museo. Domenica 6 ottobre torna l’iniziativa “Domenica al Museo” voluta dal Ministero della Cultura, guidato da Alessandro Giuli.

Tutti potranno ammirare il ricco percorso del MArRC, sviluppato sui quattro livelli in ordine cronologico e tematico, con la visita nella sala dei magnifici Bronzi di Riace e di Porticello. Circa 200 vetrine con migliaia di reperti esposti, dalla preistoria alla tarda età imperiale. I visitatori potranno interagire con i canali social del Museo attraverso gli hashtag #MArRC, #museitaliani e #domenicalmuseo.

Ottima occasione per far tappa alla mostra “Gli Dei ritornano. I bronzi di San Casciano”, curata da Massimo Osanna e Jacopo Tabolli, un viaggio attraverso i secoli alla scoperta del paesaggio delle acque calde tra Etruschi e Romani nel territorio dell’antica città-stato etrusca di Chiusi.

Gli orari

Il museo è aperto dal martedì alla domenica (lunedì chiuso), con orario continuato dalle ore 9:00 alle 20:00, ultimo ingresso ore 19:30. Fino ai 18 anni l’ingresso è sempre gratuito. Tutte le info su www.museoarcheologicoreggiocalabria.it. Le visite si svolgono nei consueti orari di apertura consultabili online, con possibilità di prenotazione per singoli e gruppi. Prenotazioni, servizi aggiuntivi e biglietteria sono gestiti da Coopculture. Per prenotare la visita: 0639967600 (attivo lun-dom 9-18), per info e prenotazioni settore Didattica/Scuole: 0639967600 e edu@coopculture.it; per prenotazioni Gruppi: 06 39967600 e tour@coopculture.it.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.