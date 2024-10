Reggio Calabria, numeri record per la 5ª Giornata del Veicolo d’Epoca

StrettoWeb

Un successo oltre le più rosee previsioni, che ha finanche superato le già scintillanti edizioni precedenti. La quinta edizione della Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca, consolidata manifestazione indetta dall’ASI in contemporanea in tutta la penisola, ha premiato l’imponente sforzo del Club Aremes Lillo Cavallo, coadiuvato dallo Scuderia Ferrari Club Reggio Calabria e dal Club Rosso Corsa 150^. Prezioso ausilio è arrivato anche dai dinamici Vespa Club di Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Motta San Giovanni. Un graditissimo tributo al territorio è giunto dal gruppo folkloristico La Ginestra di San Salvatore di Cataforio, che ha acceso la serata con danze e melodie sempre molto coinvolgenti. Importanti partner le due pasticcerie Fragomeni e Ficara di Romeo e la gelateria TreBottoni.

Dal primo pomeriggio di domenica 29 settembre fino alla seconda serata, insomma, migliaia di appassionati di ogni età (molti i nuclei familiari presenti), hanno potuto ammirare supercar di sangue blu come Ferrari e Porsche, berline di alto pregio come Lancia, Maserati, Cadillac ed Alfa Romeo dei più dorati periodi della loro illustre storia ed ancora le più agognate YoungTimer degli anni ‘80 e ‘90, come altre splendide esecuzioni a due e quattro ruote dell’ultimo secolo, alcune davvero rarissime, per un totale di oltre 240 veicoli. La serata si è brillantemente articolata fra momenti musicali e gastronomici, inframezzati da uno speakeraggio che dava risalto alle peculiarità delle regine a due e quattro ruote presenti.

Palpabile l’emozione del pubblico intervenuto, che ora avrà la possibilità di replicare le struggenti sensazioni vissute domenica con la partenza dell’attesissimo Grand Tour delle Calabrie, prevista proprio sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria nel tardo pomeriggio di giovedì 3 ottobre, quando una splendida carovana di veicoli di pregio partirà per le tappe di un bellissimo itinerario che attraverso le più belle location della Calabria, arriverà fino a Maratea.

