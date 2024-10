Reggio Calabria, è morto Melino Maiolo: grande lutto e tristezza in città

StrettoWeb

E’ morto poche ore fa Carmelo Maiolo, noto a tutti come Melino, molto conosciuto e stimato a Reggio Calabria. Melino aveva 69 anni ed era un operatore tecnico molto professionale che in città ha svolto tante attività meritorie e lungimiranti. Appassionato di musica, fotografia, tecnologia in generale, ma anche di cultura, spettacolo e sport, era un volontario della protezione civile e organizzava molti eventi con grande seguito in città. Una città a cui era molto legato, in modo appassionato e viscerale.

Lascia un grande vuoto per la perdita della sua memoria storica ma soprattutto per la sua bontà e disponibilità nei confronti di chiunque. Dalla Redazione di StrettoWeb le più sentite e calorose condoglianze ai cari familiari.

