Reggio Calabria, a Palazzo Campanella iniziati i lavori del Consiglio regionale

Sono Iniziati a palazzo Campanella, a Reggio Calabria, i lavori del Consiglio regionale, convocato dal presidente Filippo Mancuso. Dodici i punti all’ordine del giorno della seduta. Il Consiglio é chiamato ad occuparsi, tra l’altro, dell’assestamento e delle variazioni al Bilancio 2024/2026 dell’Assemblea, dell’approvazione del bilancio consolidato dell’anno 2023 della Regione, (articolo 68 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), e dell’assestamento del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2024-2026″. Completano il programma, l’esame della proposta di legge, sottoscritta dai consiglieri Antonello Talerico e Pasqualina Straface, di Forza Italia; Davide Tavernise, del Movimento 5 Stelle; Filippo Mancuso e Giuseppe Mattiani, della Lega, recante: “Disposizioni per la proroga di graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti e aziende del servizio sanitario regionale”.

Seguono, la “Nomina, su designazione da parte delle Associazioni di categoria e dei Patronati, finalizzata all’integrazione, di due componenti in rappresentanza delle Associazioni di categoria, e di un componente in rappresentanza dei Patronati nell’Organismo di coordinamento e verifica a favore degli invalidi ex articolo 1, comma 5, legge regionale 19 ottobre 2001, n. 20″, l’approvazione di rendiconti dell’esercizio 2023, dell’Azienda Calabria Verde”, dell’Ente per i Parchi marini regionali, dell’Azienda regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese, dell’Azienda Calabria Lavoro, dell’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura e dell’Azienda territoriale edilizia residenziale pubblica Calabria (Aterp). Infine il Consiglio dovrà esaminare il Bilancio di previsione 2024-2026 dell’Ente Parchi marini regionali.

