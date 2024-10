Reggio Calabria, incidente sul raccordo: tamponamento e code | FOTO

StrettoWeb

Ennesimo incidente stradale sul raccordo di Reggio Calabria e precisamente nella carreggiata Sud, all’altezza dello svincolo di Reggio Centro (le “Bretelle”). Una Fiat Punto ha tamponato un grosso SUV, per cause ancora in corso di accertamento. Fortunatamente tra le persone a bordo dei mezzi non risultano feriti in condizioni serie. L’incidente, però, sta provocando pesanti rallentamenti al traffico con lunghe code in direzione Sud verso il centro di Reggio e verso la zona Sud della città.

