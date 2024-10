Reggio Calabria si immerge nel grande tennis, al Circolo Polimeni tornei di alto livello: tutte le INFO

StrettoWeb

Questa mattina alle ore 10.30, presso il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei tornei che si svolgeranno presso la struttura nelle prossime settimane. Il primo, fino al 13 ottobre, il Torneo Next Gen, riguarda i giovani Under 10/12/14 maschile e femminile. E’ prevista la presenza di quasi 200 iscritti provenienti dalla macroarea sud. I protagonisti si affronteranno per staccare un biglietto per il master finale previsto a fine anno. Alla fine di questo torneo si giocherà la finale regionale master di Pickelball.

Subito dopo, dal 20 ottobre al 10 novembre, si passerà alle “Prequalificazioni Internazionali BNL d’Italia 2025”, torneo open maschile che darà diritto al vincitore di accedere al tabellone di prequalificazione della competizione principale che si svolgerà a Roma al Foro Italico. Si tratta dell’evento tennistico maschile più importante del panorama calabrese e, per l’occasione, il Circolo Tennis Rocco Polimeni si apre alla città per consentire a tutti gli appassionati dello sport con la racchetta di assistere a match di altissimo livello. Il montepremi sarà di 10.800 euro, con la presenza di circa 90/100 iscritti provenienti da tutta l’Italia.

La soddisfazione di Ezio Previtera

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente del Circolo Ezio Privitera. “E’ già iniziato il Next Gen, con diverse categorie giovanili e circa 200 ragazzi da tutta Italia. L’ultima tappa del circuito e i migliori 8 italiani parteciperanno al Master dei mesi successivi. L’altro evento sarà poi quello di Prequalificazione al Foro Italico, che la Federazione ha voluto affidare al Circolo. Ci saranno alcune delle migliori racchette della seconda categoria maschile di tennis. Ricordiamo che qualche mese fa abbiamo ospitato fisicamente la Coppa Davis vinta da Sinner, ricordiamo la Fed Cup del 2009. Ora ci riaffacciamo con il grande tennis nazionale e internazionale”.

Gianni Latella: “il Circolo si conferma vanto e punto di riferimento per il tennis del sud Italia”

Per il consigliere comunale delegato Giovanni Latella “il Ct Polimeni si conferma un punto di riferimento per il tennis del Sud Italia e per la Calabria, e questi appuntamenti ne sono la testimonianza. Il circolo da sempre rappresenta un vanto non solo sportivo, ma anche sociale e culturale, inserito in un contesto urbano molto importante per lo sport, grazie alla presenza del Palacalafiore e di altre strutture sportive. Il tennis – ha ricordato Latella – proprio grazie al circolo Polimeni, ha sempre offerto grandi momenti di tennis, anche internazionale, auguro quindi un grande in bocca al lupo a tutti i tennisti dei tre tornei”.

“L’area di Pentimele è oggetto di una grande riqualificazione urbanistica – ha aggiunto– legata proprio allo sport e al tempo libero, puntando a divenire un punto di eccellenza per i tanti giovani che praticano le diverse discipline. La giunta comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, è impegnata da anni per il miglioramento ed ammodernamento delle strutture sportive, per offrire a tutti i praticanti – ha concluso – la possibilità di potersi allenare e competere al pari degli altri giovani d’Italia”.

