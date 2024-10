Reggio Calabria, grande successo per la cerimonia finale della 56esima edizione del Premio Rhegium Julii

StrettoWeb

“Il premio Rhegium Julii è come il vino, migliora con il passare degli anni. Questa 56esima edizione è stata davvero straordinaria, per la qualità dei premiati e quindi delle presenze che hanno arricchito la nostra città. Nel pomeriggio abbiamo avuto la possibilità di incontrare ed ascoltare le parole del professore Riccardi che ha discusso insieme a giornalisti e cittadini rispetto a tematiche di attualità, quali la pace e alla necessità di camminare sempre su un percorso di integrazione tra i popoli, di solidarietà nei confronti dei più deboli. Era come ascoltare la ricetta che occorre anche alla nostra città. Reggio Calabria lo ha sempre fatto nel corso della sua storia. Un momento di altissima cultura che è proseguito per tutta la cerimonia della consegna dei premi 2024”. Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà sui premi della 56esima edizione del Rhegium Julii, consegnati al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria.

In apertura di serata, prima dell’inizio della cerimonia di consegna dei Premi, il grande schermo del Cilea ha ospitato la prima proiezione di “MEMORABILE” il docufilm dell’estate reggina. “Con questo docufilm abbiamo raccontato una forte emozione – ha affermato il sindaco sul palco – si tratta di un cortometraggio di circa 25 minuti, un tuffo in questi mesi estivi appena trascorsi. Non si è trattato solo di un esercizio accademico che voleva dire quanto è stata ‘memorabile’ l’estate 2024, ma un prodotto che vuole fare da stimolo per il futuro, sempre di più e sempre meglio. Ci dimostra quanto potenzialmente il nostro territorio è in grado di offrire e può fare, camminando in ‘comunione’ con tutte le belle realtà della nostra terra. Le istituzioni, associazioni, imprenditori, commercianti, tutti coloro che vogliono vivere in una città bella e gentile, sono la migliore forma di promozione e di testimonianza per il nostro territorio”.

