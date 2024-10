Reggio Calabria, la giovane Maria Chiara Tripodo premiata alla camera dei deputati come una dei mille migliori neolaureati d’Italia

StrettoWeb

Una giovane ragazza di Reggio Calabria, Maria Chiara Tripodo, è stata recentemente premiata come una dei mille migliori neolaureati d’Italia ricevendo un premio alla Camera dei Deputati, il Premio America Giovani per il talento universitario oltre che una borsa di studio per fruire gratuitamente di un Master in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”.

Il premio le è stato assegnato dopo aver conseguito la laurea magistrale in Gestione del turismo culturale e degli eventi a marzo di quest’anno con una tesi di laurea dal titolo “Il cineturismo come strumento di marketing territoriale, product e location placement. Il caso della Regione Calabria”.

Maria Chiara Tripodo ha conseguito la laurea all’università di Udine, ma è cresciuta a Reggio Calabria e ha conseguito il diploma al liceo Classico Tommaso Campanella.

