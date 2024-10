Reggio Calabria, il 18 ottobre si terrà il “Forum Intergenerazionale di Coldiretti” | INFO

StrettoWeb

Venerdì 18 ottobre p.v. dalle ore 9.30, nella sede del Consiglio Regionale della Calabria – Sala Federica Monteleone – Via Cardinale Portanova, Reggio Calabria, si terrà il “Forum Intergenerazionale di Coldiretti”.

L’iniziativa è promossa dai movimenti Coldiretti Federpensionati, Giovani Impresa Calabria e Donne Impresa Calabria, che arriveranno da tutte le province calabresi. Soci, aziende e dirigenti di condivideranno nuove idee e strategie per il settore agricolo e per la società.

Parteciperanno il Presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto, il Presidente nazionale di Federpensionati Giorgio Grenzi, la Presidente di Federpensionati Calabria Elvira Leuzzi, insieme ai rappresentanti delle istituzioni politiche, civili e religiose del territorio. Il passaggio generazionale è il ponte che collega la saggezza di chi ha lavorato la terra per una vita intera con la forza innovativa delle nuove generazioni, in difesa delle tradizioni e per un futuro sempre più sostenibile. Questo rappresenta anche un grande modello educativo che, attraverso il maggior dialogo tra anziani le nuove generazioni, può far sviluppare un nuovo paradigma di prossimità nonché una fiducia per una collaborazione vicendevole.

