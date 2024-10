A Reggio Calabria formazione d’eccellenza: oltre 100 imprenditori a lezione con Sergio Borra

StrettoWeb

Nella sala Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria, oltre 100 imprenditori reggini, suddivisi in due sessioni di lavoro, hanno partecipato venerdì scorso alla seconda tappa del Progetto Leader, il programma di formazione di Confcommercio realizzato in collaborazione proprio con il Consiglio Regionale, l’Università Mediterranea, la Camera di Commercio. Guidati da Sergio Borra, CEO di Dale Carnegie Italia e business trainer di fama internazionale, gli imprenditori hanno vissuto una giornata straordinaria ed emozionante di crescita personale e professionale.

L’incontro ha offerto spunti concreti su temi decisivi per il successo imprenditoriale, la gestione del tempo e delle risorse, la forza del feedback, il valore del team, la costruzione di una precisa identità aziendale, il valore della collaborazione leale. “Ho percepito un entusiasmo contagioso”, ha dichiarato Borra. “La voglia di apprendere e mettersi in gioco è stata davvero stimolante e, nell’intensa giornata, insieme ai tanti imprenditori in sala, abbiamo affrontato aspetti cruciali per la crescita dell’impresa e per il miglioramento del clima aziendale. Elemento di fondamentale importanza – continua Borra – è stata sicuramente la scelta lungimirante di Confcommercio di puntare su un percorso, non su un semplice corso, dando così continuità e incisività al lavoro di coaching e dimostrando in questo modo di volere mettere in condizione gli imprenditori di fare un vero salto di qualità”.

Le dichiarazioni

Lorenzo Labate, presidente di Confcommercio, ha espresso la sua soddisfazione per la straordinaria giornata di formazione “Questo evento è stato un successo per Confcommercio, per gli imprenditori e per tutta la città. La formazione è essenziale per il nostro sviluppo, e avere la possibilità di imparare da un professionista come Sergio Borra è un’opportunità preziosa che sono felice sia stata colta da tanti colleghi”.

Il progetto Leader ha ricevuto il sostegno del Consiglio regionale della Calabria con il segretario questore Salvatore Cirillo ed il vice capo di gabinetto Milo Nucera che si sono spesi per la migliore riuscita dell’evento. Giuseppe Zimbalatti, magnifico rettore dell’Università Mediterranea, ha ribadito il valore di iniziative di formazione d’eccellenza come la giornata promossa da Confcommercio, fondamentali per “rafforzare la consapevolezza e la competenza dei nostri imprenditori”. Anche Antonino Tramontana, presidente della Camera di Commercio, ha sottolineato come “la qualità dell’evento rappresenti ciò di cui la città ha bisogno per mantenere la competitività delle imprese locali”.

“La cosa più importante e gratificante – conclude Fabio Giubilo, direttore di Confcommercio – è vedere l’interesse ed il coinvolgimento dei nostri imprenditori che in giornate come questa hanno modo di conoscersi, rafforzare i rapporti personali e professionali. E hanno modo di fare tutto questo in un contesto formativo di notevole qualità che rappresenta un vero investimento per il futuro”. Conclusa con successo anche questa seconda tappa, il Progetto Leader Confcommercio continua. L’appuntamento è per il mese di aprile 2025 con un nuovo incontro, sempre con Dale Carnegie, sempre con Sergio Borra, che si concentrerà sulle tecniche di vendita e sulla costruzione in azienda di una squadra consapevole e vincente.

