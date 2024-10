Reggio Calabria, la presentazione del libro “Fabrizio De Andrè. Ho paura di fare il poeta” | INFO

StrettoWeb

Venerdì 18 ottobre 2024 alle ore 19.00, presso la sede di Via Amerigo Vespucci n 10/g,, il Circolo culturale Guglielmo Calarco – Coop. V. Veneto presenta il libro “Fabrizio De Andrè. Ho paura di fare il poeta” di Walter Pistarini e Claudio Sassi, Rizzoli Lizard.2024

Ho paura di fare il poeta è un viaggio intimo in una delle menti più lucide, scomode e amate della musica italiana.

“Cantautore? Lo sono, sì. Ma è un termine vago, che non definisce nulla. Se proprio fa comodo un’etichetta, preferirei si dicesse trovatore“. Uomo schivo, scrittore colto, affabulatore, filosofo, cantautore, trovatore: quale tratto di De André scopriamo nella sua poetica? E quale, invece, ne rispecchia al meglio la dimensione privata? Per svelare l’uomo oltre il personaggio pubblico, Claudio Sassi e Walter Pistarini hanno raccolto quarant’anni di interviste e lunghe conversazioni nelle quali De André scioglie i nodi della sua personalità, i temi che gli sono cari, gli amori e gli affetti, i dubbi e le paure.

In queste chiacchierate, che a volte hanno quasi il sapore di una confessione, il grande cantautore genovese parla di questioni private, come il suo rapporto con la Sardegna (da luogo del sequestro a meta di una ritrovata serenità), la sua insofferenza per le esibizioni canore e molto altro. Quello che emerge è il ritratto di un uomo complesso e profondo, che ha fatto della sua arte un modo di esprimere il suo impegno sociale, nel tentativo da dare voce agli ultimi e mostrare come ci sia “ben poco merito nella virtù e ben poca colpa nell’errore“.

Sarà presente all’evento Claudio Sassi, coautore del libro, che converserà con la giornalista Anna Foti. Claudio Sassi appassionato, collezionista e ricercatore di dischi e memorabilia della canzone italiana, ha organizzato diverse mostre e ha collaborato a numerose pubblicazioni sui principali artisti italiani e internazionali. È coautore, tra gli altri, dei libri Fabrizio De André, discografia illustrata (Coniglio Editore, 2006), Fabrizio De André Talk (Coniglio Editore, 2008), Fabrizio De André in concerto (Giunti, 2008), I Pooh, discografia illustrata (Coniglio Editore, 2010). Per Giunti ha scritto, insieme a Odoardo Semellini, Francesco Guccini in concerto (Giunti, 2011). “Fabrizio De Andrè. Ho paura di fare il poeta ” di Walter Pistarini e Claudio Sassi, Rizzoli Lizard. Premio Letterario Keriason 2024.

