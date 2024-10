A Reggio Calabria il 7° congresso regionale di riabilitazione cardiologica

StrettoWeb

Organizzato dall’A.I.C.P.R. si terrà dal 17 al 19 ottobre 2024, all’hotel Excelsior di Reggio Calabria, il 7^ Congresso regionale di riabilitazione cardiologica e prevenzione delle malattie cardiovascolari. Si tratta di un evento di alto livello scientifico a cui parteciperanno prestigiosi relatori e specialisti di fama nazionale. Il congresso vede impegnata nella veste di presidente la dottoressa Bruna Miserrafiti, vice presidente nazionale AICPR e responsabile del reparto di Riabilitazione cardiologica all’ospedale “Tiberio Evoli di Melito Porto Salvo”, e di responsabile scientifico la stessa dottoressa Miserrafiti e il dottore Nicola Cosentino, presidente regionale AICPR Calabria.

Ricchissimo il programma. Nell’arco della tre giorni ci saranno nove simposi tematici che tratteranno di: fattori di rischio cardiovascolari: nuovi orizzonti; strategie terapeutiche e interventistiche vecchie e nuove, prima e seconda parte; riabilitazione cardiologica dopo intervento di cardiochirurgia; non solo cuore; scompenso cardiaco; cardiologia riabilitativa e preventiva: equipe multidisciplinare; trattamenti e strategie diagnostiche: aggiornamento.

Il presidente del congresso, Bruna Misserafiti, presenta così l’evento: “l’aggiornamento professionale in campo cardiologico costituisce una costante necessità per tutti gli operatori che a vario titolo sono impegnati nella lotta contro le malattie cardiovascolari. Nonostante la continua evoluzione tecnologica, i risultati positivi della ricerca farmacologica e le metodiche diagnostiche sempre più raffinate, la mortalità e la disabilità legate alle malattie cardiovascolari restano sempre molto elevate nel mondo e in Italia. La Cardiologia Clinica Preventiva e Riabilitativa è la specialità della Cardiologia clinica che, in virtù della sua multidisciplinarietà (medici, psicologi, infermieri, fisioterapisti e nutrizionisti) offre al paziente cardiopatico post-acuto o cronico un approccio strutturato il cui obiettivo è quello di ridurre la mortalità e le disabilità conseguenti a un evento acuto, migliorando la qualità di vita con una ricaduta positiva sull’economia sanitaria“. Orgogliosi dei risultati ottenuti nelle precedenti edizioni, anche per il settimo Congresso regionale di Cardiologia Clinica Preventiva e Riabilitativa, viene riproposta la collaudata intelaiatura organizzativa.

“Il congresso avrà inizio con un mini-corso dedicato anche quest’anno alla elettrocardiografia con particolare riguardo alle complicanze elettrocardiografi che nel paziente dopo cardiochirurgia. Seguiranno le varie sessioni nelle quali saranno attenzionati tanti temi di interesse riabilitativo e preventivo: riabilitazione cardiologica nei vari setting con approccio multidisciplinare, prevenzione cardiovascolare primaria e secondaria, aderenza farmacologica, progressione della malattia aterosclerotica, scompenso cardiaco cronico, cardiologia di genere, aggiornamenti in cardiologia interventistica e cardiochirurgia ed altro. Il tutto integrato da letture di professionisti di riconosciuta esperienza e da momenti interattivi di discussione. Un programma ancora una volta impegnativo e stimolante dove esperti nelle varie discipline provenienti da più parti d’Italia si confronteranno con tutti noi su come promuovere la salute della popolazione”, conclude.

