Reggio Calabria, il Comune pubblica la manifestazione d’interesse per l’assegnazione del campeggio Natura Forge

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha pubblicato l’avviso esplorativo per la concessione d’uso del “Campeggio Natura-Forge” di Reggio Calabria. Un atto promosso dal settore Ambiente del Comune, fortemente voluto dal sindaco Giuseppe Falcomatà, dall’assessore al ramo Paolo Brunetti e dal consigliere comunale delegato ai Parchi e giardini Massimiliano Merenda. La manifestazione d’interesse ha l’obiettivo di individuare le associazioni da invitare alla fase successiva che sarà la gara vera e propria. Sul portale istituzionale del Comune di Reggio Calabria tutte le info utili. L’avviso vuole promuovere e incoraggiare le azioni per il potenziamento e il miglioramento delle aree pubbliche comunali, l’adeguata fruizione delle aree verdi e boschive destinate all’uso collettivo nell’ottica della coesione sociale, nonché come valido supporto educativo e di sensibilizzazione rispetto all’ambiente.

Le associazioni scout, interessate ed aventi titolo, possono presentare domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per l’ affidamento della concessione d’uso del campeggio situato in località Forge ed ha una superficie di circa 31.400 mq. La concessione ha per oggetto il servizio di vigilanza, custodia, organizzazione delle attività di campeggio, nonché di pulizia dell’area, compresa quella del casolare e dei servizi igienici. La concessione dovrà assicurare le migliori condizioni di fruizione pubblica del bene, garantendone idonei parametri di qualità nella preservazione e nella manutenzione.

La concessione avrà la durata di sei anni eventualmente prorogabili di anno in anno fino ad un massimo di tre anni.

