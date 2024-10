Reggio Calabria, Cardeto celebra la sua tradizione: tutto pronto per la Sagra della Castagna

StrettoWeb

Domenica 27 ottobre 2024, il borgo di Cardeto si vestirà a festa per la XXIV edizione della Sagra della Castagna. Il Comune guidato dal Sindaco Daniela Artuso ha annunciato questo nuovo appuntamento. Una tradizione che, anno dopo anno, riesce a rinnovarsi, attirando numerosi visitatori. Il suggestivo paese, incastonato tra le colline reggine, ha saputo trasformare un semplice frutto autunnale in un simbolo della propria identità culturale.

Ma la Sagra della Castagna non è solo un’occasione per gustare le prelibatezze locali. È un’immersione nella storia e nelle tradizioni di una comunità che, con orgoglio, continua a tramandare saperi antichi. La giornata sarà ricca di appuntamenti imperdibili, pensati per coinvolgere tutti, dai più piccoli agli adulti.

La passeggiata enogastronomica e i percorsi culturali

Per chi ama il buon cibo, la passeggiata enogastronomica sarà tra i momenti clou. Camminando tra le vie di Cardeto, sarà possibile assaporare prodotti tipici locali: salumi, formaggi, panini con la salsiccia e fritture, senza dimenticare le immancabili caldarroste e i dolci a base di castagne, protagoniste indiscusse della festa.

Ma non c’è solo cibo alla Sagra della Castagna. Chi vuole conoscere più da vicino la storia del paese potrà partecipare alla visita guidata alla scoperta del territorio, delle sue usanze e dei suoi costumi. Un tuffo nel passato, per comprendere come Cardeto sia riuscito a mantenere intatto il proprio spirito comunitario nel tempo.

Spazio per i bambini e la musica tradizionale

Per i bambini, è previsto un laboratorio creativo che li vedrà impegnati a trasformare la castagna in piccoli oggetti di fantasia. Un modo per stimolare la loro creatività e, allo stesso tempo, farli avvicinare al mondo dalla natura.

La musica tradizionale avrà un ruolo centrale nell’evento, con le note delle zampogne e le danze del gruppo folkloristico Asprumunti di Cardeto che riempiranno le strade del paese di gioia e allegria, con quelle melodie che, un tempo, accompagnavano i momenti più importanti della vita comunitaria.

Musei e mostre

Ad arricchire l’edizione numero 24 della Sagra della Castagna di Cardeto, un vero e proprio tour tra i musei e le tradizioni artistiche del piccolo borgo collinare. Palazzo Margiotta, sede del Museo della Musica Antica, ospiterà una collettiva di quadri, disegni e fotografie realizzati dagli artisti locali.

Il percorso che unirà arte e storia, prosegue poi presso il MiMus, Museo delle Identità musicali, dalla musica tradizionale alla musica moderna, con l’esposizione di strumenti musicali e apparecchi radiofonici.

Lungo lo stesso itinerario, l’altra tappa è il MuseOsteria “Arti e Sapori”, in cui immergersi in uno spaccato della Cultura Agro/Pastorale, Sociale e Religiosa della comunità grecanica di Cardeto.

L’albergo “diffuso”

Per chi vuole vivere un’esperienza più intima e particolare, sarà possibile scoprire l’albergo diffuso, una formula innovativa di accoglienza che permette di soggiornare in case tipiche del borgo, restaurate con cura e dotate di ogni comfort, senza però perdere il fascino dell’autenticità.

L’apertura degli stand e il servizio navetta a partire dalle 16

L’apertura degli stand così come l’inizio delle attività sarà alle 16, ma i musei saranno visitabili già al mattino, a partire dalle 10 e fino alle 22. L’ingresso alla manifestazione è gratuito, e per facilitare gli spostamenti, è stato predisposto un servizio navetta che collegherà le aree di parcheggio esterne al paese con il centro della festa tra le 16 e fino alla mezzanotte.

Una giornata da vivere pienamente, tra sapori, tradizioni e cultura. La Sagra della Castagna è pronta a stupire ancora una volta, dimostrando che le radici di un paese possono trasformarsi in un punto d’incontro per tutta la comunità e vero e proprio attrattore per il rilancio turistico delle aree interne.

