Reggio Calabria: buche e spazzatura e la città è sempre più in declino

L’abbandono e il degrado a Reggio Calabria, regnano sovrani in tutta la città. Nelle foto a corredo dell’articolo scattate questa mattina, sono state evidenziate diverse buche presenti da un anno, una si trova a Pentimele e l’altra sulla via Nazionale difronte al numero civico 143. Le voragini sono ancora li nelle stesse condizioni in cui si trovavano esattamente un anno fa. Lo stesso problema si pone per la presenza di rifiuti che ormai è incontrollata in diverse zone della città.

