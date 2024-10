Reggio Calabria, ad Arghillà è ancora emergenza igienico-sanitaria

StrettoWeb

Dopo un anno di pressioni, mobilitazioni e battaglie civiche, il quartiere di Arghillà resta in uno stato di emergenza igienico-sanitaria inaccettabile. A partire da Ottobre 2023, il Gruppo Civico Noi Siamo Arghillà – La Rinascita, con l’aiuto di cittadini stremati, aveva alzato la voce contro il degrado che da troppo tempo ci tiene in ostaggio: rifiuti tossici, amianto, carcasse di auto bruciate.

“Non basta qualche intervento sporadico: i problemi strutturali del quartiere richiedono una presenza e un impegno costante, su tutti i fronti – politico, sociale e ambientale. Per questo, il 31 Ottobre 2024 alle ore 11:00 presso la sede di Ecologia Oggi, il gruppo civico “Noi Siamo Arghillà” terrà una conferenza stampa: “Pretendiamo dalle istituzioni che non si limiti a una risposta parziale e temporanea, ma che si istituisca una politica stabile di risanamento e monitoraggio permanente per la tutela del quartiere e dei suoi residenti!”. Invitiamo cittadini e media a partecipare, affinché si uniscano alla nostra battaglia e si facciano portavoce di un’emergenza che è tutt’altro che risolta”. Lo afferma in una nota il Gruppo Civico “Noi Siamo Arghillà – La Rinascita”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.