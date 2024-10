Reggio Calabria, aperta libreria di strada: è intitolata a Demetrio Ferrara, “Poeta Balia”

StrettoWeb

La divulgazione culturale autentica e spontanea alla portata di ogni cittadino passa da Piazzetta San Marco, dove il Comitato di Quartiere “Reggio Campi-Villini Svizzeri-Trabocchetto” ha aperto ufficialmente la libreria di strada nel nome dell’indimenticato Demetrio Ferrara, meglio conosciuto dai reggini come “Poeta Balia”. La cerimonia di inaugurazione si è svolta sabato mattina alla presenza del Direttivo dello stesso Comitato presieduto da Patrizia Praticò, tra cui spicca Antonino Virgilio Ferrara, figlio di colui che ha rappresentato per Reggio Calabria il padre della cultura per tutti testimoniando il suo ampio e variegato sapere da autodidatta.

Grazie, infatti, a quel suo iconico chiosco in cui consentiva di acquistare libri usati situato nelle immediate adiacenze della Chiesa di San Giorgio al Corso, il “Poeta Balia” ha reso fruibile la cultura all’intera cittadinanza, soprattutto a chi non aveva la possibilità economica di acquistare volumi a grosse cifre. Il tutto avveniva in un clima di genuina semplicità e accoglienza che, oggi, il Comitato di Quartiere “Reggio Campi-Villini Svizzeri-Trabocchetto” ha voluto fortemente riproporre mediante la spinta propulsiva di un membro della famiglia Ferrara.

Aspetto, questo, sottolineato anche dal consigliere comunale e metropolitano con delega alla Cultura Filippo Quartuccio, intervenuto all’inaugurazione così come i parroci delle chiese di San Domenico e San Paolo alla Rotonda, rispettivamente don Tonino Sgrò e don Antonino Pangallo. Si respira, dunque, nel segno della continuità lo stesso spirito emanato dal “Poeta Balia” in Piazzetta San Marco con la libreria in legno realizzata dalle mani artigiane di Umberto Lombardo, che ospita libri donati dalla cittadinanza per essere letti, vissuti e riconsegnati in modo da essere resi fruibili da altri cittadini per realizzare il più spontaneo degli scambi culturali. L’iniziativa, infatti, reca un’insegna emblematica: “Prendi un libro porta un libro”. Chiunque può prendere da leggere uno o più testi depositati nella libreria e portarne altri per promuoverne la lettura. Si tratta di un momento storico per il Comitato di Quartiere “Reggio Campi-Villini Svizzeri-Trabocchetto” per la valenza socioculturale dell’iniziativa tendente a valorizzare una tradizione significativa della nostra città riconnettendosi ad un passato di grande valore.

L’evento, inoltre, cade proprio ad un anno esatto di distanza dalla pulizia straordinaria di Piazzetta San Marco in preda al degrado effettuata dal Direttivo dello stesso Comitato nell’ottica della concreta realizzazione della cittadinanza attiva. Momento, questo, che ha rappresentato il punto di partenza per l’adozione dell’area, divenuta oggi un luogo di aggregazione, confronto e un punto di riferimento per la cultura dal basso.

