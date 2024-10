Reggio Calabria, l’allarme sulle scuole: “rischiano di chiudere”. I motivi

StrettoWeb

Il Segretario Territoriale di UIL Scuola RUA Reggio Calabria, Luca Scrivano, preoccupatissimo per “le previsioni della finanziaria 2025, nonostante il positivo impegno per il potenziamento degli organici del sostegno relativo al piano di stabilizzazione dei docenti di sostegno, in merito alla riduzione di 5.660 docenti e 2.174 ATA a livello nazionale è molto preoccupato per il sistema scolastico generale ma in particolare si teme avrà una devastante ricaduta sulle Scuole della Città Metropolitana di Reggio Calabra, si rischia di peggiorare ulteriormente la situazione dove è già critica a causa del dimensionamento scolastico”.

“Si comprometterà il diritto allo studio degli studenti. Sono le solite logiche di bilancio che colpiranno al cuore la comunità educante, compromettendo il normale funzionamento delle istituzioni scolastiche mettendo a rischio l’intera impalcatura dell’offerta formativa, in particolare nelle aree interne e periferiche della città e della Provincia. Si sospetta purtroppo che sarà messa in discussione la chiusura di molti plessi. Non è il caso di procedere ad ulteriori tagli”, si legge nella nota.

