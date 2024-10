Reggio Calabria, 32enne investe volontariamente un soggetto: arrestato per tentato omicidio

StrettoWeb

Nella giornata di ieri, i poliziotti dei Commissariati di P.S. di Gioia Tauro, Palmi e Polistena sono intervenuti a Palmi a seguito di una segnalazione di un incidente stradale. Giunti sul luogo dell’incidente, i poliziotti hanno ricostruito i fatti, avvalendosi anche della visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e hanno constatato che l’uomo alla guida dell’autovettura aveva investito volontariamente l’altro soggetto che si trovava nelle immediate vicinanze.

Pertanto, appurato che non si trattava di un incidente stradale come inizialmente segnalato, i poliziotti hanno proceduto all’arresto del conducente dell’autovettura per il reato di tentato omicidio. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e ha sottoposto l’uomo alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.