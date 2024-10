Reggio Calabria, il 23 ottobre corso BLSD promosso da Incontriamoci Sempre e Araniti

StrettoWeb

Mercoledì 23 ottobre, Incontriamoci Sempre e Scuola economica Araniti ancora insieme per il corso BLSD (rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce). Possono partecipare singole persone, gruppi e associazioni di qualsiasi tipo. Il corso è specifico per personale non sanitario, sono le linee guida IRC (italian resuscitaion consoli) e ERC eurepon resuscition concoil 2021.

L’obiettivo è quello di fornire elementi teorico pratici, supporto di base delle funzioni in età adulta, riconoscimenti precoci e trattamento dell’arresto cardiaco, attivazione rapida del sistema di emergenza 118/112, esecuzione del BLSD, compressioni toraciche, ventilazione bocca-bocca, defibrillazione semiautomatica, riconoscimento e trattamento della disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.

Il corso vedrà la partecipazione di Sanitari di grande professionalità: direttore Dott Francesco Stanganello; istruttori: Dott Vincenzo Saffioti e Dott Vincenzo Amalfi; presente anche un delegato del 118. Il Corso si terrà mercoledì 23 ottobre dalle ore 16,00 alle 20,00, presso la scuola Araniti. Il corso si svolgerà con una prima parte teorica con slide e altro materiale, la seconda parte pratica, divisa per gruppi, con manichini e defibrillatori.

Per informazioni e iscrizioni in piattaforma, rivolgersi a Incontriamoci sempre ODV al 340 4641607, alla fine del corso si potrà scaricare nell’apposita piattaforma l’attestato IRC.

