A Reggio Calabria nel 2023 il maggiore numero di morti negli incidenti stradali

É la Calabria la regione in cui, nel corso del 2023, si è registrato l’incremento maggiore di vittime in incidenti stradali in Italia. Le persone decedute, infatti, sono state complessivamente 109, rispetto alle 74 del 2022. É quanto emerge da uno specifico rapporto redatto dall’Aci e dall’Istat.

L’aumento maggiore di persone decedute, venti in più, è stato rilevato, in particolare, in provincia di Reggio Calabria. La Calabria é inoltre la regione in cui, sempre nel corso del 2023, è stato rilevato l’aumento più alto, in termini percentuali, di incidenti, con un incremento del 47 per cento rispetto all’anno precedente.

