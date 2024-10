Reggio Calabria, l’11 ottobre incontro Gas e Consorzio Equosud | INFO e DETTAGLI

StrettoWeb

“Domani pomeriggio ( venerdì 11 ottobre) alle 17.30 presso la sede del circolo Reggiosud si svolgerà un interessante incontro tra gruppi Gas, consorzio Equosud, produttori e consumatori. Lo scopo è quello di fare un bilancio di questi primi mesi di esperienza, individuare i punti di forza, le criticità e i miglioramenti da fare come ad esempio l’introduzione di altri prodotti etc.

Quindi l’invito è quello di partecipare per saperne di più del progetto e magari proporre idee. Se, invece, si vuole semplicemente entrare nel gruppo Gas del circolo Reggiosud, è necessario farne richiesta scrivendo a circoloreggiosud@gmail.com“. È quanto dichiarato dal circolo ReggioSud e Consorzio Equosud in un comunicato stampa.

“Come è organizzato il nostro G.a.s.? Due volte al mese sul gruppo inseriamo la lista dei prodotti disponibili ( con codici e prezzi) ed ognuno elenca la quantità che vuole ordinare. Poi si stabilisce il giorno e l’ora della consegna. I prodotti sono tutti rigorosamente a km zero, le aziende sono piccole realtà a gestione familiare presenti sul territorio, si punta molto sulla qualità del cibo ma anche sulla creazione di una rete in grado di mettere in campo esperienze, conoscenza, socialità.

I gruppi di acquisto solidali non sono, e non devono essere, mero commercio, alla base c’è l’ecologia, l’ambientalismo, la creazione di lavoro, la messa a frutto e quindi il recupero dei terreni, le battaglie per un consumo sostenibile e contro ogni spreco. Il riunirsi, infine, ha un alto valore sociale cioè quello di conoscersi, scambiarsi idee, proposte, critiche, costruire nuove battaglie comuni. Noi ci stiamo provando, provaci insieme a noi!“, concludono i due enti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.