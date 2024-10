La Reggina ringrazia l’Enna, Ballarino: “accoglienza e sportività, gesti non scontati”

StrettoWeb

La Reggina ringrazia l’Enna per l’accoglienza riservata alla dirigenza e alla squadra amaranto in occasione del match disputato al “Generale Gaeta”.

“A nome di tutto il club, desidero ringraziare il Presidente Luigi Stompo, il direttore generale Fabio Montesano e tutta la società dell’Enna Calcio per come hanno inteso riceverci”.

Queste le dichiarazioni del patron Antonino Ballarino che aggiunge: “L’attenzione e l’accoglienza riservata al nostro club, è stata da tutti noi molto apprezzata. Grazie anche a tutta la comunità ennese per la civiltà e la sportività dimostrata sugli spalti. Gesti per nulla scontati che ci hanno onorato e che ricambieremo a Reggio Calabria”.

