Reggina, il discorso della Curva Sud alla squadra a fine gara | VIDEO

Alla fine di Reggina-Acireale di oggi pomeriggio c’è stato un veloce confronto tra la Curva Sud e la squadra. Gli ultrà hanno chiamato i giocatori e Pergolizzi sotto il settore. Inizialmente si pensava a qualche contestazione, considerando la protesta di Siracusa, ma i tifosi sono tornati “mansueti”, perlomeno con i giocatori. “Dovete uscire fuori i coglioni, sempre di più, come oggi ma ancora di più. Noi siamo con voi, non perché vi abbiamo voltato le spalle a Siracusa, noi siamo sempre noi. Da questa categoria dobbiamo uscire al più presto possibile, perché non ci compete”.

Queste le parole degli ultrà. Così come accaduto dopo la protesta contro la Vibonese, anche in questo caso è “tutto rientrato”, almeno apparentemente, per il tifo organizzato. La protesta a Siracusa aveva fatto notizia, ma ora la Curva Sud è con la squadra, come si può vedere nel video in basso. Evidentemente, un gesto tecnico bello ma casuale, e il gol di un pari che non serve a niente contro l’ultima in classifica, bastano ai tifosi per stare tranquilli, nonostante il -6 dalla capolista e il quarto posto in classifica in coabitazione.

