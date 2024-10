Redel Viola, carica e adrenalina da Cadeo: sogna tanti tifosi al PalaCalafiore

StrettoWeb

La Redel Viola Reggio Calabria entusiasma e vince ancora. La foga agonistica neroarancio esce vittoriosa anche dal Palaquattromiglia di Rende. Il primo posto in classifica, accanto alla sorprendente Angri è dei reggini. Domenica sarà sfida e derby dello stretto al Palacalafiore contro i gialloviola di Messina, il Castanea. Ecco il commento di Coach Giulio Cadeo.

Tre su tre, un commento?

“Tre su tre e ne siam contenti. Tante cose dobbiamo migliorarle anche perchè abbiamo preparato svariati aspetti sulla gara in settimana ma non li abbiamo rispettati e questo non va bene. Abbiamo fatto bene tante cose in difesa ma dobbiamo migliorare l’attacco: spesso ci siamo persi. Abbiamo fatto 49 punti nel primo tempo ma potevamo fare molto di più, ci siamo persi in ingenuità evidenti. Non sono ancora soddisfatto, nonostante le tre vittorie su tre partite. Dobbiamo vincere, ma in un’altra maniera”.

Bangu?

“Devo dire che ha fatto tante cose giuste con tantissima energia. L’atteggiamento, suo e dei suoi compagni è sempre positivo con estrema abnegazione. Ha ancora tanti margini di miglioramento davanti a lui e noi crediamo nel suo entusiasmo”.

Domenica si gioca in casa. Che pubblico ti aspetti?

“Sono sicuro che ci sarà più gente rispetto alla prima, complici anche i risultati. Nostro obiettivo farli divertire grazie al basket e vivere una gara diversa rispetto a domenica scorsa”.

