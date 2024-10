Quirinale, Marina Berlusconi è Cavaliere del Lavoro

StrettoWeb

Al Quirinale si è svolta la cerimonia di consegna delle onorificenze per i nuovi Cavalieri del lavoro, tra i quali c’è anche Marina Berlusconi, primogenita di Silvio Berlusconi. “La nomina a Cavaliere del lavoro è un onore grandissimo, per il quale desidero davvero esprimere tutta la mia gratitudine al Presidente Mattarella e al Consiglio dell’Ordine al Merito del Lavoro”, ha dichiarato Marina .”Dedico questo riconoscimento a mio padre, che nel 1977 ricevette lo stesso titolo. Silvio Berlusconi resterà per sempre il Cavaliere”, rimarca Marina.

Occhiuto: “congratulazioni a Marina Berlusconi, sua carriera colma di successi”

“Congratulazioni a Marina Berlusconi che oggi al Quirinale ha ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro. Un riconoscimento strameritato per una manager visionaria con alle spalle una carriera colma di successi e di intuizioni vincenti. Suo padre, il presidente Silvio Berlusconi, sarebbe orgoglioso di lei”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

