Previsioni Meteo Vibo Valentia: tutti i dettagli per domani giovedì 24 ottobre

Le condizioni meteo a Vibo Valentia per Giovedì 24 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una significativa copertura nuvolosa che si manterrà costante durante l’intera giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno tra i 16,6°C e i 20,2°C, con un picco atteso nelle ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6,3 km/h. L’umidità si manterrà su valori elevati, oscillando attorno all’85%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16,6°C, con un cielo sereno che lascerà spazio a nubi sparse. La copertura nuvolosa si intensificherà nelle prime ore del giorno, portando a un aumento della percentuale di nuvolosità.

Nella mattina, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 19,7°C alle ore 9:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 90%, e si prevede che l’umidità rimanga elevata, intorno al 69%. Il vento sarà debole, proveniente principalmente da Ovest – Nord Ovest, con velocità che non supereranno i 5,8 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 19,8°C intorno alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà totale, con il 100% di nuvole, e non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità aumenterà ulteriormente, arrivando fino al 74%.

La sera continuerà a mantenere un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16,7°C. L’umidità rimarrà alta, attorno all’84%, e il vento si presenterà debole, con direzione Est – Sud Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Vibo Valentia nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno stabili e un’umidità elevata. Pertanto, è consigliabile prepararsi a condizioni fresche e umide, con la possibilità di cieli coperti anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.4° perc. +16.3° Assenti 2.1 SE max 3 Scirocco 84 % 1026 hPa 5 nubi sparse +16.1° perc. +15.9° Assenti 4 ESE max 3.5 Scirocco 84 % 1027 hPa 8 cielo coperto +18.9° perc. +18.8° Assenti 1.2 ONO max 1.7 Maestrale 72 % 1027 hPa 11 cielo coperto +20.2° perc. +20° Assenti 7.6 ONO max 6 Maestrale 68 % 1027 hPa 14 cielo coperto +19.5° perc. +19.4° prob. 15 % 5 NNO max 5.3 Maestrale 71 % 1026 hPa 17 cielo coperto +17.3° perc. +17.2° prob. 11 % 3.2 ENE max 4 Grecale 83 % 1026 hPa 20 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° Assenti 3 ESE max 4 Scirocco 85 % 1026 hPa 23 cielo coperto +16.6° perc. +16.5° Assenti 2 SE max 2.3 Scirocco 83 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 17:01

