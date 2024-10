Previsioni Meteo Trapani: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

StrettoWeb

Nella giornata di Lunedì 21 Ottobre, Trapani si troverà a fronteggiare un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata con condizioni prevalentemente serene, che si trasformeranno nel corso delle ore in un aumento della copertura nuvolosa e in piogge leggere. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 23°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 22,5 km/h.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la probabilità di precipitazioni sarà bassa, intorno al 15%. I venti soffieranno da Sud-Sud Est con intensità leggera, rendendo la notte relativamente tranquilla.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno temporaneamente. Si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con un cielo che si presenterà sereno fino a metà mattinata. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21°C entro le 09:00. Tuttavia, già a partire dalle 11:00, si prevede l’arrivo di piogge leggere, con una temperatura che toccherà i 22,9°C. La probabilità di pioggia aumenterà, e si registreranno accumuli di circa 0,11 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 55%. I venti continueranno a soffiare da Sud, con raffiche che potranno arrivare fino a 22,1 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, con accumuli che potranno superare i 0,35 mm.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà ad essere coperto, mantenendo temperature intorno ai 20°C. Le precipitazioni si attenueranno, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente. La ventilazione sarà leggera, con venti che soffieranno da Est-Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Trapani indicano una giornata di transizione, con un inizio sereno che si trasformerà in un pomeriggio piovoso. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno godere di un clima più stabile e piacevole, mentre le piogge di Lunedì rappresenteranno un evento isolato in un contesto di bel tempo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +19.4° perc. +19.4° prob. 40 % 9.3 SSE max 10.6 Scirocco 76 % 1021 hPa 5 nubi sparse +19.1° perc. +19.1° prob. 47 % 8 SSE max 10.1 Scirocco 75 % 1022 hPa 8 cielo sereno +21° perc. +20.9° prob. 19 % 8.7 SSE max 12.6 Scirocco 66 % 1024 hPa 11 pioggia leggera +22.9° perc. +22.9° 0.11 mm 14.3 S max 18.7 Ostro 64 % 1024 hPa 14 pioggia leggera +22.5° perc. +22.6° 0.18 mm 17.5 S max 22.1 Ostro 68 % 1023 hPa 17 pioggia leggera +21.2° perc. +21.3° 0.17 mm 8.1 E max 10.7 Levante 75 % 1024 hPa 20 cielo coperto +20.8° perc. +20.9° prob. 19 % 6.6 ENE max 6.8 Grecale 77 % 1024 hPa 23 cielo coperto +20.3° perc. +20.4° prob. 11 % 8 ENE max 8.4 Grecale 77 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.