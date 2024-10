Previsioni Meteo Trapani: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Trapani di Sabato 26 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo completamente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Est. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno al 76%.

Nella mattina, le condizioni rimarranno stabili, con temperature che saliranno fino a 22°C. Il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 31 km/h. L’umidità tenderà a diminuire leggermente, ma rimarrà comunque alta, intorno al 58%.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno sui 22°C, con un leggero calo verso le ore serali. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto e non si prevedono precipitazioni. Il vento continuerà a soffiare da Sud Est, mantenendo un’intensità moderata.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 19°C. Le condizioni di cielo coperto persisteranno, accompagnate da un’umidità che si attesterà attorno al 70%. Le raffiche di vento potrebbero intensificarsi, raggiungendo i 38 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trapani nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. La situazione meteorologica non sembra indicare precipitazioni imminenti, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni delle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +19.7° perc. +19.7° Assenti 16.7 SE max 27.7 Scirocco 78 % 1021 hPa 5 cielo coperto +19.4° perc. +19.4° Assenti 17.6 SE max 31.1 Scirocco 76 % 1021 hPa 8 cielo coperto +20.9° perc. +20.8° Assenti 19.8 SE max 30.7 Scirocco 65 % 1022 hPa 11 cielo coperto +22.3° perc. +22.1° Assenti 22.6 SSE max 28 Scirocco 58 % 1021 hPa 14 cielo coperto +22.4° perc. +22.3° Assenti 21 SSE max 26.6 Scirocco 62 % 1020 hPa 17 cielo coperto +20.4° perc. +20.3° Assenti 17.2 SE max 30.9 Scirocco 70 % 1021 hPa 20 cielo coperto +19.8° perc. +19.6° Assenti 18.1 SE max 29.2 Scirocco 69 % 1021 hPa 23 cielo coperto +19.3° perc. +19.2° Assenti 21.9 SE max 38.4 Scirocco 73 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 17:14

