Previsioni Meteo Trapani: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

Le previsioni meteo per Trapani di Domenica 27 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, mentre nella mattina si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con ampie schiarite. Nel pomeriggio, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà nuovamente un cielo coperto, mantenendo le temperature su livelli miti.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19,5°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. I venti soffieranno da Sud Est a una velocità di circa 24,6 km/h, creando una sensazione di fresco. Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, portando temperature che saliranno fino a 23,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente, raggiungendo solo il 4%. I venti si manterranno moderati, con raffiche che potranno arrivare fino a 27,6 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 57%, ma non si prevedono piogge. I venti si faranno più leggeri, con una velocità che scenderà a 12,9 km/h. La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e i venti continueranno a soffiare da Sud Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trapani nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature miti e condizioni prevalentemente serene. Tuttavia, si prevede un ritorno di nuvolosità nei giorni successivi, senza significative variazioni termiche. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata per attività all’aperto, mentre le serate fresche richiederanno un abbigliamento leggero ma adeguato.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +19.3° perc. +19.2° Assenti 22.9 SE max 38.1 Scirocco 73 % 1020 hPa 5 nubi sparse +19.1° perc. +18.8° Assenti 18.5 SE max 31.2 Scirocco 69 % 1020 hPa 8 cielo sereno +21.6° perc. +21.5° Assenti 21.2 SE max 33.9 Scirocco 66 % 1022 hPa 11 cielo sereno +23.5° perc. +23.4° Assenti 23.8 SSE max 28.8 Scirocco 57 % 1022 hPa 14 nubi sparse +23.3° perc. +23.3° Assenti 18.2 SSE max 24.7 Scirocco 60 % 1021 hPa 17 nubi sparse +21.1° perc. +21.2° Assenti 5.5 E max 8.8 Levante 72 % 1023 hPa 20 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° Assenti 8 SE max 14.1 Scirocco 73 % 1023 hPa 23 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° Assenti 8.6 SE max 11.3 Scirocco 74 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 17:13

