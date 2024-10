Previsioni Meteo Siracusa: il bollettino per domani mercoledì 2 ottobre

StrettoWeb

Le condizioni meteo a Siracusa per Mercoledì 2 Ottobre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da un cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 21,8°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 26,9°C nel pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata si prevede un cambiamento, con l’arrivo di nubi e piogge leggere nel tardo pomeriggio e nella sera.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo rimarrà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,8°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4 km/h e i 7,4 km/h, proveniente principalmente da ovest. L’umidità si manterrà attorno al 64%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 26,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 26,1 km/h, e l’umidità scenderà al 55%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 26,9°C, con un incremento della copertura nuvolosa. A partire dalle 15:00, si inizieranno a notare nubi sparse, e la velocità del vento si manterrà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 36,4 km/h. Le precipitazioni rimarranno assenti fino alle 18:00, quando si prevede l’arrivo di piogge leggere, con un’intensità di 0,12 mm.

La sera porterà un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che si intensificheranno, raggiungendo un picco di 0,65 mm tra le 20:00 e le 21:00. Le temperature scenderanno a 22,8°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 77%. Il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93%.

In conclusione, le previsioni meteo per Siracusa nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Giovedì e Venerdì si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate, con massime che potrebbero superare i 27°C. Tuttavia, è consigliabile monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, soprattutto per il fine settimana, quando potrebbero verificarsi nuove perturbazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +21.6° perc. +21.5° Assenti 4.1 OSO max 5.6 Libeccio 63 % 1013 hPa 5 cielo sereno +21.4° perc. +21.2° Assenti 7.4 SO max 7.9 Libeccio 59 % 1013 hPa 8 cielo sereno +24.2° perc. +23.8° Assenti 11.1 SO max 14 Libeccio 46 % 1013 hPa 11 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 23.8 SSO max 27.5 Libeccio 54 % 1012 hPa 14 cielo sereno +26.8° perc. +27.5° Assenti 29.9 SO max 35.2 Libeccio 55 % 1010 hPa 17 nubi sparse +24.7° perc. +25° Assenti 21.9 SO max 28.5 Libeccio 65 % 1011 hPa 20 pioggia leggera +22.8° perc. +23.2° 0.65 mm 20.4 SO max 27.9 Libeccio 77 % 1012 hPa 23 cielo coperto +22.9° perc. +23.2° prob. 27 % 16.2 SO max 24.4 Libeccio 77 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:36

