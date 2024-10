Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per oggi mercoledì 2 ottobre

StrettoWeb

Le condizioni meteo di Reggio Calabria per Mercoledì 2 Ottobre si presenteranno particolarmente favorevoli, con un cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la giornata, si registreranno valori termici che si manterranno sopra la media stagionale, accompagnati da una leggera brezza. Le previsioni del tempo indicano un’assenza di precipitazioni, rendendo questo giorno ideale per attività all’aperto.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,1°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, a 18,7°C, mentre la velocità del vento sarà di circa 2,8 km/h proveniente da Est-Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 63%, e la pressione atmosferica sarà stabile a 1013 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo continueranno a essere ottimali. Il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,2°C alle 07:00. La temperatura percepita sarà di 21,8°C. La brezza leggera, con una velocità del vento di 4,8 km/h, contribuirà a rendere l’aria piacevole. L’umidità scenderà al 53%, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 25,6°C alle 13:00, mantenendosi stabili attorno ai 25°C fino alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà le condizioni generali. La velocità del vento varierà tra 8,5 km/h e 12 km/h, sempre da Sud, mentre l’umidità si attesterà intorno al 51%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 22°C. Il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole, e la velocità del vento sarà più contenuta, oscillando tra 1,2 km/h e 4,8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 66%.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un leggero aumento delle temperature, mentre nel fine settimana potrebbero verificarsi alcune variazioni, ma senza significative perturbazioni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle bellezze della città e dei suoi dintorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 cielo sereno +19.3° perc. +18.9° Assenti 2.6 E max 3.8 Levante 61 % 1013 hPa 7 cielo sereno +22.2° perc. +21.8° Assenti 4.8 S max 6.8 Ostro 53 % 1013 hPa 10 cielo sereno +25.2° perc. +25.2° Assenti 10.3 S max 13.9 Ostro 54 % 1012 hPa 13 cielo sereno +25.6° perc. +25.5° Assenti 12 S max 17.7 Ostro 51 % 1011 hPa 16 cielo sereno +24.3° perc. +24.5° Assenti 4.9 ESE max 9.7 Scirocco 64 % 1010 hPa 19 poche nuvole +22.9° perc. +22.9° Assenti 4.8 N max 5.9 Tramontana 66 % 1011 hPa 22 poche nuvole +22.3° perc. +22.4° prob. 1 % 2.1 SSE max 3.7 Scirocco 67 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:33

