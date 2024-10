Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per oggi domenica 20 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Reggio Calabria di Domenica 20 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente mite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso delle ore, passando da condizioni di cielo sereno al mattino a nubi sparse nel pomeriggio e in serata. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai +18,8°C, con cielo inizialmente coperto e una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 12,7 km/h da Sud Est. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il clima inizierà a migliorare. Si assisterà a una diminuzione della copertura nuvolosa, che scenderà al 47% intorno alle 06:00, con temperature che saliranno fino a +21,5°C entro le 08:00. Le condizioni di nubi sparse continueranno fino a metà mattina, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà leggera, con valori compresi tra 6,7 km/h e 10,5 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di +23°C intorno alle 13:00, mantenendosi stabili fino alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, passando dal 15% delle prime ore del pomeriggio fino al 41% alle 15:00. Anche in questo frangente, non si registreranno piogge, e l’umidità si manterrà attorno al 69%.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 86% alle 19:00, con temperature che scenderanno lentamente fino a +20,2°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 4,4 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà costante attorno all’81%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria indicano una giornata di Domenica 20 Ottobre all’insegna della stabilità climatica, con temperature gradevoli e assenza di piogge. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori miti, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. La situazione meteorologica si presenterà favorevole, con possibilità di godere di splendide giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 nubi sparse +18.8° perc. +18.9° prob. 66 % 7.6 SE max 10.2 Scirocco 80 % 1015 hPa 7 poche nuvole +20.2° perc. +20.3° Assenti 7.6 SSE max 11.8 Scirocco 75 % 1017 hPa 10 nubi sparse +22.6° perc. +22.7° prob. 1 % 9.6 SSE max 13.9 Scirocco 69 % 1018 hPa 13 poche nuvole +23° perc. +23.2° prob. 3 % 11.2 S max 15.9 Ostro 69 % 1018 hPa 16 nubi sparse +21.2° perc. +21.4° prob. 15 % 6.6 SSE max 11.1 Scirocco 80 % 1019 hPa 19 cielo coperto +20.2° perc. +20.4° prob. 22 % 3.2 SE max 8.2 Scirocco 81 % 1021 hPa 22 nubi sparse +20.2° perc. +20.4° prob. 27 % 4.1 SE max 11.7 Scirocco 81 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:07

