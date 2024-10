Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

StrettoWeb

Martedì 15 Ottobre a Reggio Calabria si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con qualche nuvola sparsa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature gradevoli, che si manterranno su valori miti, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. La presenza di venti leggeri contribuirà a mantenere un clima piacevole, senza particolari fenomeni di maltempo previsti.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 61%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 59%. I venti soffieranno da Nord con una velocità di circa 6,4 km/h, creando una leggera brezza. Con il passare delle ore, il cielo diventerà completamente coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 96% alle 01:00.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle 09:00, quando si assisterà a un parziale miglioramento con il ritorno di nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 24,4°C intorno alle 10:00. L’umidità si manterrà su valori compresi tra il 50% e il 56%, mentre i venti continueranno a soffiare leggeri, favorendo una sensazione di freschezza.

Il pomeriggio si presenterà con un cielo sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23,3°C alle 15:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori inferiori al 5%, e l’umidità si attesterà intorno al 61%. I venti, provenienti principalmente da Sud-Est, si manterranno leggeri, contribuendo a un clima piacevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà sereno con qualche nuvola sparsa. Le temperature si manterranno sui 21°C, rendendo la serata ideale per passeggiate all’aperto. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 35% alle 21:00, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Reggio Calabria indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e un clima generalmente stabile. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questa settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto e momenti di relax.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +20.3° perc. +19.9° Assenti 7.6 N max 10 Tramontana 58 % 1018 hPa 5 cielo coperto +20.1° perc. +19.7° Assenti 8.1 NNE max 11.2 Grecale 60 % 1019 hPa 8 cielo coperto +23.9° perc. +23.7° Assenti 1.7 NNE max 5.3 Grecale 50 % 1020 hPa 11 nubi sparse +24.2° perc. +24.1° Assenti 4.5 SSE max 7.4 Scirocco 56 % 1020 hPa 14 cielo sereno +23.7° perc. +23.6° Assenti 5.3 SSE max 6.6 Scirocco 59 % 1019 hPa 17 cielo sereno +21.2° perc. +21.2° Assenti 3.7 SE max 5.4 Scirocco 71 % 1020 hPa 20 nubi sparse +21° perc. +21° Assenti 5.3 SSE max 7.2 Scirocco 71 % 1020 hPa 23 nubi sparse +20.8° perc. +20.8° Assenti 7.5 SSE max 10.2 Scirocco 71 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:15

