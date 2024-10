Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Reggio Calabria di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto elevati per la stagione. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 22°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, con valori che raggiungeranno i 26°C. La situazione meteorologica non prevede precipitazioni significative, ma l’umidità si manterrà su livelli elevati, contribuendo a una sensazione di caldo percepito più intensa.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con un cielo coperto, con una temperatura di 22,3°C e un’umidità del 64%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord, con velocità che si attesteranno intorno ai 6 km/h. Con il passare delle ore, la mattina porterà un incremento della temperatura, che toccherà i 26,9°C intorno alle 11:00. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa del 100% e un’umidità che si manterrà attorno al 50%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 27°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta. I venti si faranno più intensi, raggiungendo velocità fino a 10 km/h. L’umidità, pur rimanendo elevata, varierà tra il 48% e il 51%.

La sera porterà un parziale miglioramento, con nubi sparse che sostituiranno il cielo completamente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 23°C. I venti, provenienti da nord, si intensificheranno, raggiungendo velocità di circa 15 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria nei prossimi giorni non mostrano significativi cambiamenti. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che continueranno a oscillare tra i 22°C e i 27°C. L’umidità elevata e i venti moderati contribuiranno a una sensazione di caldo persistente. Pertanto, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, soprattutto per chi prevede di trascorrere del tempo all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +22.3° perc. +22.1° Assenti 5.9 NNE max 8.1 Grecale 58 % 1011 hPa 5 cielo coperto +22.7° perc. +22.3° Assenti 2.6 NNE max 6.9 Grecale 50 % 1010 hPa 8 cielo coperto +26.5° perc. +26.5° Assenti 4.8 SSO max 7.4 Libeccio 46 % 1010 hPa 11 cielo coperto +26.9° perc. +27.3° Assenti 7.1 S max 12 Ostro 50 % 1009 hPa 14 cielo coperto +26.9° perc. +27.3° Assenti 6.3 SSE max 11.7 Scirocco 49 % 1008 hPa 17 cielo coperto +24.6° perc. +24.6° Assenti 7.4 N max 8.1 Tramontana 58 % 1009 hPa 20 nubi sparse +23.7° perc. +23.6° Assenti 13.2 N max 19 Tramontana 58 % 1010 hPa 23 nubi sparse +22.7° perc. +23° Assenti 14.8 N max 23.8 Tramontana 76 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:22

