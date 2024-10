Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per oggi domenica 6 ottobre

StrettoWeb

Le condizioni meteo di Reggio Calabria per Domenica 6 Ottobre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere, seguite da un miglioramento nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La presenza di nuvole sparse e un cielo sereno in serata contribuiranno a rendere la giornata piacevole, con venti moderati che accompagneranno il clima.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, Reggio Calabria sperimenterà piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà intorno al 27%, con una velocità del vento che varierà tra i 12 km/h e i 13 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 66% e il 71%. Le precipitazioni saranno leggere, con valori che non supereranno i 0.19 mm.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, ci sarà un miglioramento delle condizioni meteo. Le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a poche nuvole e nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 22°C intorno alle 12:00, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La velocità del vento si attesterà tra i 14 km/h e i 22 km/h, mentre l’umidità scenderà gradualmente, raggiungendo il 51%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si manterranno attorno ai 21°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con poche nuvole che non influenzeranno il clima. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con raffiche che non supereranno i 25 km/h. L’umidità si stabilizzerà intorno al 56%, rendendo l’aria più fresca e piacevole.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 18°C. La brezza leggera accompagnerà la chiusura della giornata, con venti che si attesteranno intorno ai 10 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 66%, garantendo un clima confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria indicano una giornata di Domenica 6 Ottobre caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento significativo nel corso della mattinata e di un pomeriggio gradevole. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e cieli sereni, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 pioggia leggera +19.4° perc. +19.2° 0.19 mm 12.3 NNO max 23.1 Maestrale 69 % 1013 hPa 7 poche nuvole +20.3° perc. +20° prob. 12 % 18.7 NO max 28.7 Maestrale 61 % 1014 hPa 10 nubi sparse +22.4° perc. +22° Assenti 21.7 NO max 26.6 Maestrale 52 % 1015 hPa 13 poche nuvole +22.6° perc. +22.3° Assenti 21.1 NNO max 25.6 Maestrale 53 % 1014 hPa 16 poche nuvole +20.9° perc. +20.6° Assenti 15.2 N max 20.3 Tramontana 60 % 1015 hPa 19 cielo sereno +18.6° perc. +18.3° Assenti 10.5 N max 16 Tramontana 69 % 1016 hPa 22 cielo sereno +18.4° perc. +18° Assenti 8.4 N max 12.3 Tramontana 66 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:27

