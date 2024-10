Previsioni Meteo Ragusa: il bollettino per domani mercoledì 2 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Ragusa di Mercoledì 2 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio con nubi sparse e piogge leggere in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 23,4°C durante le ore centrali della giornata. La velocità del vento varierà, con raffiche che potrebbero raggiungere i 28,6 km/h nel pomeriggio.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,6°C. L’umidità sarà moderata, attorno al 62%, e il vento soffierà da Ovest-Nord Ovest a una velocità di circa 4,2 km/h.

Durante la mattina, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che saliranno rapidamente fino a 22,2°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà assente, e il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 13,2 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni atmosferiche. Le nubi sparse inizieranno a comparire, e la temperatura scenderà leggermente, stabilizzandosi intorno ai 21,6°C alle 15:00. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 25,5 km/h.

La sera porterà con sé piogge leggere, con un’intensità di circa 0,74 mm alle 18:00. Le temperature si attesteranno attorno ai 18,6°C, mentre l’umidità salirà fino all’82%. Il vento si calmerà, mantenendosi attorno ai 5,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ragusa nei prossimi giorni mostrano un trend variabile. Giovedì si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge intermittenti. Venerdì, invece, le condizioni meteo potrebbero stabilizzarsi, riportando il sole e temperature più elevate. Gli amanti del bel tempo dovranno quindi approfittare della mattinata di Mercoledì, prima dell’arrivo delle nubi e delle piogge nel pomeriggio e in serata.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.2° perc. +15.4° Assenti 5.5 ONO max 6.4 Maestrale 61 % 1014 hPa 5 cielo sereno +15.2° perc. +14.5° Assenti 5.2 ONO max 6.8 Maestrale 65 % 1014 hPa 8 cielo sereno +21° perc. +20.4° Assenti 10.4 OSO max 15.4 Libeccio 47 % 1014 hPa 11 cielo sereno +23.4° perc. +23.1° Assenti 19.4 OSO max 22.8 Libeccio 48 % 1013 hPa 14 cielo sereno +22.7° perc. +22.5° Assenti 20.9 OSO max 25.8 Libeccio 55 % 1012 hPa 17 nubi sparse +19.6° perc. +19.6° Assenti 9.6 OSO max 19.6 Libeccio 75 % 1012 hPa 20 pioggia leggera +18.4° perc. +18.5° 0.13 mm 6.6 OSO max 10.4 Libeccio 85 % 1013 hPa 23 nubi sparse +18° perc. +18.2° prob. 27 % 6.6 OSO max 8.1 Libeccio 90 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:38

