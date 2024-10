Previsioni Meteo Palermo: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Palermo di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto elevati. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 23°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Est. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 94%. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 28°C entro le ore centrali della giornata.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con un cielo coperto, mantenendo una temperatura di circa 23°C. La brezza leggera, con velocità attorno ai 7,8 km/h, garantirà una certa freschezza, nonostante l’umidità si attesti attorno al 54%. Con l’avanzare delle ore, la situazione non subirà significative variazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 28°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con una velocità che si attesterà intorno ai 7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 48%, rendendo l’aria piuttosto gradevole nonostante la copertura nuvolosa.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che porteranno a una lieve diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 26°C e 27°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17 km/h. L’umidità, però, risulterà in aumento, arrivando fino al 68%.

La sera si presenterà con un cielo ancora coperto, ma le temperature scenderanno gradualmente fino a 23°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità di circa 12 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 72%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palermo nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori elevati. Le condizioni meteo non subiranno variazioni drastiche, e si potrà continuare a godere di un clima tipicamente autunnale, ma con temperature più simili a quelle estive.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +23.2° perc. +23.1° Assenti 7.7 SE max 10.2 Scirocco 56 % 1010 hPa 5 nubi sparse +23.2° perc. +23° Assenti 10 SE max 12.9 Scirocco 57 % 1009 hPa 8 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° Assenti 6 SSE max 10.6 Scirocco 48 % 1009 hPa 11 cielo coperto +28.7° perc. +29.2° Assenti 8.7 SSO max 17 Libeccio 49 % 1009 hPa 14 nubi sparse +27.7° perc. +29.3° Assenti 15.3 O max 22.7 Ponente 63 % 1008 hPa 17 cielo coperto +24.3° perc. +24.7° Assenti 16.8 O max 23.6 Ponente 73 % 1009 hPa 20 cielo coperto +23.4° perc. +23.6° Assenti 12.2 OSO max 15.8 Libeccio 73 % 1011 hPa 23 cielo coperto +23.3° perc. +23.5° Assenti 10.9 OSO max 12.3 Libeccio 68 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.