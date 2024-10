Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Messina indicano un Lunedì 21 Ottobre caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà elevata, specialmente nelle ore centrali della giornata, mentre le temperature percepite si attesteranno intorno ai 23°C nel pomeriggio. I venti, provenienti principalmente da Sud-Est, si presenteranno con intensità variabile, mantenendo una brezza leggera e vivace.

Durante la notte, Messina si troverà sotto un cielo con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 19,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 65%, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 23%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto al 100%, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22,1°C entro le 8:00. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno al 68%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1025 hPa. Anche in questa fase della giornata, la probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 3%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare un cielo coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 22,2°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 94%, mentre la probabilità di pioggia si attesterà attorno al 19%. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potrebbero raggiungere i 20 km/h.

Con l’arrivo della sera, Messina continuerà a vivere un clima nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che toccheranno il 95%. Anche in questo caso, la probabilità di pioggia si manterrà bassa, attorno al 17%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede che il clima rimanga nuvoloso, con temperature miti e una leggera brezza. I giorni successivi potrebbero portare a un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe tardare a farsi vedere.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +19.3° perc. +19.6° prob. 3 % 8.1 SSE max 11.1 Scirocco 85 % 1022 hPa 5 nubi sparse +19.2° perc. +19.4° prob. 4 % 11.7 SSE max 15.9 Scirocco 85 % 1023 hPa 8 cielo coperto +22.1° perc. +22.2° prob. 3 % 12.9 SSE max 20.3 Scirocco 68 % 1025 hPa 11 cielo coperto +23.6° perc. +23.6° prob. 3 % 14.1 S max 22.2 Ostro 63 % 1025 hPa 14 cielo coperto +23° perc. +23.2° prob. 19 % 14 S max 22.1 Ostro 69 % 1024 hPa 17 cielo coperto +20.5° perc. +20.8° prob. 17 % 10.9 SSE max 17.7 Scirocco 83 % 1025 hPa 20 cielo coperto +20.1° perc. +20.3° prob. 17 % 12.1 SSE max 18.3 Scirocco 84 % 1026 hPa 23 cielo coperto +20° perc. +20.3° prob. 18 % 12.1 SSE max 18.6 Scirocco 85 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.