Previsioni Meteo Messina: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

Le previsioni meteo per Messina indicano un Lunedì caratterizzato da condizioni prevalentemente nuvolose, con un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18,1°C e i 22,4°C, mentre il vento si presenterà moderato, proveniente principalmente da sud. La copertura nuvolosa varierà, passando da un cielo coperto al mattino a schiarite nel pomeriggio e alla sera.

Nella notte, Messina si troverà sotto un cielo coperto con nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,1°C, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. La velocità del vento sarà di circa 10,8 km/h, proveniente da sud, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’81%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 22,4°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 98%, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 60% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con la presenza di poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa scenderà al 20%, favorendo schiarite e un clima più gradevole. Il vento continuerà a soffiare da sud con intensità leggera, rendendo l’atmosfera piacevole.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 17,7°C. L’umidità rimarrà attorno al 79%, mentre il vento si presenterà sempre moderato, contribuendo a mantenere un clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori miti e una diminuzione della copertura nuvolosa. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento delle temperature e cieli sereni, rendendo questi giorni ideali per attività all’aperto. La situazione meteo si stabilizzerà, offrendo un clima favorevole per la settimana entrante.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.2° perc. +18.2° Assenti 11.6 SSE max 18.7 Scirocco 80 % 1024 hPa 3 cielo coperto +18.1° perc. +18.1° Assenti 9.8 S max 15 Ostro 82 % 1024 hPa 6 cielo coperto +18.2° perc. +18.2° Assenti 8.9 S max 13.2 Ostro 80 % 1024 hPa 9 cielo coperto +21.4° perc. +21.3° Assenti 8 S max 9.6 Ostro 63 % 1025 hPa 12 cielo coperto +22.4° perc. +22.2° Assenti 5.9 S max 8.7 Ostro 59 % 1023 hPa 15 poche nuvole +21.2° perc. +21.1° Assenti 7.2 S max 10.2 Ostro 66 % 1023 hPa 18 poche nuvole +18.3° perc. +18.2° Assenti 8.6 SSE max 10.9 Scirocco 78 % 1023 hPa 21 cielo sereno +18° perc. +17.8° Assenti 7.7 SSE max 9.6 Scirocco 78 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 16:59

